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Selofan Kaplama Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Selofan Kaplama Operatörü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Selofan Kaplama Operatörü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Selofan Kaplama Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7323.12

Meslek Adı : Selofan Kaplama Operatörü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

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Meslek Tanımı :

İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; makineyi gerçekleştirilecek işleme uygun olarak hazırlayarak selofan kaplama yapan, makinenin periyodik bakımını gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :
Selofan Kaplama Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir. 

Selofan Kaplama Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tepe Yönetici-Mali İşlerden Sorumlu (CFO) mesleği için “1120.43” kod olarak kullanılır iken Adalet Öğretmeni mesleği için “2320.96” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Selofan Kaplama Operatörü Meslek Kodu “7323.12” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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