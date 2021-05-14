Selofan Kaplama Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Selofan Kaplama Operatörü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Selofan Kaplama Operatörü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 7323.12
Meslek Adı : Selofan Kaplama Operatörü
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu : Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu : Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; makineyi gerçekleştirilecek işleme uygun olarak hazırlayarak selofan kaplama yapan, makinenin periyodik bakımını gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Selofan Kaplama Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Selofan Kaplama Operatörü Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tepe Yönetici-Mali İşlerden Sorumlu (CFO) mesleği için “1120.43” kod olarak kullanılır iken Adalet Öğretmeni mesleği için “2320.96” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Selofan Kaplama Operatörü Meslek Kodu “7323.12” olarak belirlenmiştir.