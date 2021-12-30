Selüloit ne demek, TDK'ya göre Selüloit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Selüloit ne demek? Selüloit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi selüloit kelimesi. Peki selüloit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre selüloit nedir, selüloit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SELÜLOİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Selüloit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Selüloit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre selüloit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nitroselüloz ile kâfurdan oluşan, fotoğraf kâğıdı, sinema filmi, bilardo topu, tarak vb. şeylerin yapımında kullanılan plastik madde

