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Selülozik ne demek, TDK'ya göre Selülozik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Selülozik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Selülozik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Selülozik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Selülozik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Selülozik ne demek, TDK'ya göre Selülozik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Selülozik ne demek? Selülozik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi selülozik kelimesi. Peki selülozik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre selülozik nedir, selülozik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SELÜLOZİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Selülozik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Selülozik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre selülozik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde selüloz bulunan

SELÜLOZİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Selülozik boya.

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