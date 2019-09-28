Selva Eren Kimdir, Nerelidir? Kaç yaşında? Reasürans nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olduğu Türk Reasürans AŞ resmen kuruldu. Şirketin başına ise genel müdür olarak Selva Eren atandı. Bu haberden sonra internet mecrasında Selva Eren Kimdir, Nerelidir? Kaç yaşında? soruları araştırılmaya başlandı. Biz de bu konuyu ve daha fazlasına haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

SELVA EREN KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

İstek Vakıf Okulları Semiha Şakir Özel Deneme Lisesinden mezun olduktan sonra 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girerek 2000 yılında mezun oldu. 2001 ve 2003 yılları arasında San Diego State University'de yüksek lisans yaptı. 2003 ve 2008 yılları arasında kariyerine ilk olarak Türkiye'de yerleşik olan tekstil firmalarının ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde toptan ve perakende olmak üzere dört farklı eyalette pazarlama faaliyetini üstlenerek başladı. Ardından Tüm Kuzey Amerika'da Türkiye'nin önde gelen markalarının resmi distribütörlüğünü üstlendi. 2003 ve 2004 yılları arasında Amerika'da Los Angeles, American Express şirketlerinde hesap denetmeni olarak görev alarak kariyerine devam etti. 2009 yılında sigorta sektörüne giriş yaptı. 2017 senesinde Temiz Enerji Ajansı'nın kurucu ortağı oldu ve yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Rönesans Reasürans ve Sigorta Brokerlik A.Ş şirketini kurdu. Şirketin sahibi ve yönetim kurulu başkanıdır.

REASÜRANS NEDİR?

Reasürans ekonomik alandaki bir tanım olarak kullanılırken en kısa tabirle “sigortanın sigortalanması” anlamına geliyor. Yani bir tür sigorta olarak adlandırılabilecek reasürans kelimesi bu alanda hizmet sunan kurumların oluşabilecek riskler karşısında sigortalanması olarak tanımlanabilir.



TDK'ya göre reasürans kelimesinin anlamı ise şöyle; Bir sigorta ortaklığının sigorta ettiği paranın bir bölümünü, olabilecek zarara karşı, başka bir ortaklığa yeniden sigorta ettirmesi işi.

REASÜRANS NASIL İŞLER?

Reasüransın gerçekleşmesi için ilk önce sigortalı ile sigortacı arasında bir poliçe olması ve bir rizikonun gerçekleşmesi gerekmektedir. Daha sonra da sigortacının bu sigorta akdinden dolayı yüklendiği rizikonun gerçekleşmesi halinde uğrayacağı zararı tazmine yönelik ikinci bir akdin varlığı gerekmektedir. Sigortacı ile onun uğrayabileceği zararı tazmin yükümlülüğü altına giren diğer sigortacı arasındaki bu ikinci akit, bir reasürans akdidir. Sigortacı ile onun uğrayabileceği tazminin yükümlülüğü altına giren diğer sigortacıya, yani reasürans işlemini gerçekleştiren sigortacıya reasürör denmektedir.

REASÜRANS'A NEDEN GEREK DUYULUR?

Sigorta kapsamına artık hemen hemen her şey girmektedir. Menkul değerlerden, taşınmazlara kadar hatta insan vücudunda ki organlara kadar her şey sigortalanabilmektedir. Durumu böyle olunca bazı risklerin gerçekleşmesi durumunda ciddi sonuçlar doğmaktadır. Reasürans işlemi sayesinde tüm bu riskler bölüştürülmekte ve ortaya çıkan ciddi sonuçlar daha kolay çözülmektedir.