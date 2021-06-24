Türkiye'de 21 farklı marka tarafından üretilen makarnanın bir numaralı ismi haline gelen Selva Gıda, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun ardından halka arz tarihini kamuoyuna duyurdu.1988 yılında İttifak Holding'in ilk iştiraki olarak kurulan firma hakkında arama motorlarında, Selva Gıda halka arz işlem tarihi | Selva Gıda Borsa İstanbul'da (BİST) ne zaman işlem görecek? soruları araştırılıyor. İşte cevaplar...

SELVA GIDA HALKA ARZ İŞLEM TARİHİ

Borsa işlem kodu #SELVA belirlenen gıda şirketi, halka arz fiyatı 3,06 TL olarak duyurdu. Borsa'da Ana Pazar'da işlem görecek olan Selva Gıda, sadece bireysel ve şirket çalışanlarına 'eşit dağıtım' yöntemi ile arz edilecek.

Borsa İstanbul'da (BİST) ilk işlem tarihini 25 Haziran Cuma 2021 olarak açıklayan şirket yetkilileri, halka arz ile şirketin sermayesinin 65 milyon TL’den 78 milyon TL’ye çıkmasının beklendiğini duyurmuştu.

SELVA GIDA BORSA İSTANBUL'DA (BİST) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

25 Haziran Cuma günü borsada #SELVA koduyla işlem görecek şirketin halka arzdan elde edeceği gelirlerini, öz kaynakların güçlendirilmesi, revizyon yatırımları gerçekleştirmek, şirketin rekabet gücünü artıracak yatırımların yapılmasını sağlamak, kapasite artırımları, mevcut büyüme hedeflerinin büyümesini sağlamak, şirketin yurt içi ve yurt dışında bilinirliğini artırmak, mevcut kurumsal yapıyı güçlendirmek gibi amaçlarla kullanacağı açıklandı.

Selva Gıda halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Selva Gıda halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

SELVA GIDA HAKKINDA

2007 yılından bu yana Türkiye’nin markalı makarna ihracat lideri Selva Gıda, İttifak Holding’in ilk kuruluşudur.

Faaliyetlerine un üretimi ile başlayan şirket, zamanla makarna ve irmiğin yanında birçok yenilikçi ve yaşam kalitesini yükselten ürünü tüketicisi ile tanıştırmıştır.

Selva, 23 üreticinin bulunduğu makarna sektöründe ve yüzlerce üreticinin yer aldığı paket un sektöründeki en büyük markalardan biridir.

1988 İttifak Holding Kuruluşu ve Selva Gıda'nın Un Üretimine Başlaması.

1993 2. Un Fabrikası Olan Selva 2 nin Kuruluşu.

1994 Un Üretimi Yanında Seyran Markası ile Makarna Üretimine Başlanması.

Selva Gıda kimin? Selva Gıda sahibi kim?

1998 Selva Modern Tesislerinde Selva Markası ile Günde 250 Ton İrmik ve 120 Ton Makarna Üretimine Başlandı.

2008 3 Dk.da Hazırlanan Şipşak Makarnayı Sektörde İlk Defa Selva Üretti.

2009 Anadolu Lezzetleri Serisi Ürünleri Olan Mantı ve Yumurtalı Köy Eriştesini Piyasaya Sürdü.

Sektörde İlk Defa Makarnayı Farklı Segmentlere Ayırarak Ambalaj ve Logo Değişimi Yaptı.

2010 Vakumlu İrmik Paketleme Makinesi Yatırımı Yaptı. Vakumlu Sade ve Meyveli İrmik Ürün Grubu ile Sektörde Yine Bir İlke İmza Attı. Dünyanın ilk ve Tek Gerçek Meyve Tozlarından Üretilen Meyveli İrmiği Piyasaya Sürdü.

SPK'dan İttifak Holding yönetimine Selva Gıda nedeniyle suç duyurusu

2011 Yeni Modern Robot Kullanılan Uzun Kesme Hattı Yatırımı ile Kapasitesini %75 Artırarak Makarna Üretimini Günde 120 Tondan 210 Tona Çıkarttı.

2012 Fabrikaya Kojenerasyon Tesisi Kuruldu ve Selva Kendi Elektriğini Üretmeye Başladı.

Tübitak Projesi ile Türkiyenin En Akıllı Günlük 120 Ton Kapasiteli Un Değirmeni Kuruldu.

2013

Yeni Ürün Grupları ile Ürün Gamını Zenginleştirdi.(Bulgur, Sağlıklı Yaşam Ürünleri, Tatlı ve Mutfak Yardımcıları, Karışım Unlar, Premium Makarnalar)

2014 Aşurelik Buğday, Yeni Gramajlarda Nişasta ve Pirinç Unları ile Ürün Ailesi Büyüdü.

2015 Sağlıklı Yaşam Ürünleri ve Akıllı Makarnalar ile Ürün Ailesi Büyüdü.

2016 Makarna Sosları Ürün Ailemize Katıldı.

2017 Glutensiz Ürünler, Organik Ürünler, Mürekkep Balıklı Makarna ve Ruşeymli Çocuk Makarnası ile Ürün Ailesi Büyüdü.

2021 Acı Biberli ve İstiridye Mantarlı Spagettimiz ürün ailemize renk kattı!

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