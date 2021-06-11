Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun kabul edilmesiyle halka arz olacak Selva Gıda hakkında, bu alanda yatırım yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Yatırım için güvenirliğini ölçmek isteyen vatandaşlar, Selva Gıda kimin? Selva Gıda sahibi kim? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

SELVA GIDA KİMİN? SELVA GIDA SAHİBİ KİM?

Selva Gıda, İttifak Holding'in bir yan kuruluşu olup ilk üretimini 1988 yılında başlatmıştır. O tarihten günümüze dek, Türkiye'nin en önce gelen markaları arasında yer alan Selva Gıda'nın, bağlı bulunduğu İttifak Holding Yönetim Kurulu şöyledir:

Yönetim Kurulu Başkanı

Tayfun Bora Kumru

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yavuz Arıyan

Yönetim Kurulu Üyesi

Necmi Özdemir

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Özdemir

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Kılıç

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Ölme

SELVA GIDA HAKKINDA

2007 yılından bu yana Türkiye’nin markalı makarna ihracat lideri Selva Gıda, İttifak Holding’in ilk kuruluşudur.

Faaliyetlerine un üretimi ile başlayan şirket, zamanla makarna ve irmiğin yanında birçok yenilikçi ve yaşam kalitesini yükselten ürünü tüketicisi ile tanıştırmıştır.

SPK'dan İttifak Holding yönetimine Selva Gıda nedeniyle suç duyurusu

Selva, 23 üreticinin bulunduğu makarna sektöründe ve yüzlerce üreticinin yer aldığı paket un sektöründeki en büyük markalardan biridir.

1988 İttifak Holding Kuruluşu ve Selva Gıda'nın Un Üretimine Başlaması.

1993 2. Un Fabrikası Olan Selva 2 nin Kuruluşu.

1994 Un Üretimi Yanında Seyran Markası ile Makarna Üretimine Başlanması.

1998 Selva Modern Tesislerinde Selva Markası ile Günde 250 Ton İrmik ve 120 Ton Makarna Üretimine Başlandı.

2008 3 Dk.da Hazırlanan Şipşak Makarnayı Sektörde İlk Defa Selva Üretti.

2009 Anadolu Lezzetleri Serisi Ürünleri Olan Mantı ve Yumurtalı Köy Eriştesini Piyasaya Sürdü.

Sektörde İlk Defa Makarnayı Farklı Segmentlere Ayırarak Ambalaj ve Logo Değişimi Yaptı.

2010 Vakumlu İrmik Paketleme Makinesi Yatırımı Yaptı. Vakumlu Sade ve Meyveli İrmik Ürün Grubu ile Sektörde Yine Bir İlke İmza Attı. Dünyanın ilk ve Tek Gerçek Meyve Tozlarından Üretilen Meyveli İrmiği Piyasaya Sürdü.

2011 Yeni Modern Robot Kullanılan Uzun Kesme Hattı Yatırımı ile Kapasitesini %75 Artırarak Makarna Üretimini Günde 120 Tondan 210 Tona Çıkarttı.

2012 Fabrikaya Kojenerasyon Tesisi Kuruldu ve Selva Kendi Elektriğini Üretmeye Başladı.

Tübitak Projesi ile Türkiyenin En Akıllı Günlük 120 Ton Kapasiteli Un Değirmeni Kuruldu.

2013

Yeni Ürün Grupları ile Ürün Gamını Zenginleştirdi.(Bulgur, Sağlıklı Yaşam Ürünleri, Tatlı ve Mutfak Yardımcıları, Karışım Unlar, Premium Makarnalar)

2014 Aşurelik Buğday, Yeni Gramajlarda Nişasta ve Pirinç Unları ile Ürün Ailesi Büyüdü.

2015 Sağlıklı Yaşam Ürünleri ve Akıllı Makarnalar ile Ürün Ailesi Büyüdü.

2016 Makarna Sosları Ürün Ailemize Katıldı.

2017 Glutensiz Ürünler, Organik Ürünler, Mürekkep Balıklı Makarna ve Ruşeymli Çocuk Makarnası ile Ürün Ailesi Büyüdü.

2021 Acı Biberli ve İstiridye Mantarlı Spagettimiz ürün ailemize renk kattı!