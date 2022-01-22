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Selva isminin anlamı nedir, Selva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Selva isminin anlamı; VERİGİRİŞİ. Bu içeriğimizde Selva isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Selva isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Selva isminin anlamı nedir, Selva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Selva isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Selva ismi ne demek, Selva ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Selva isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Selva İsminin anlamı nedir? TDK Selva anlamı:

Amerika'da Amazon, Afrika'da Nijer ırmakları gibi Ekvator bölgesindeki büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlar.

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Selva İsmi Kuranda geçiyor mu?

Selva ismi kuran'ı kerimde geçmektedir.

Selva isminin kökeni:

Selva ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 3642 kişi tarafından  kullanılmaktadır.

Selva isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Selva isminin rengi:

Bebek Mavisi

Selva ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Selva isminin Harf Analizi Nedir ?

Selva ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

V : Devrimci/asi, farklı

A : Öncü, lider, mantıklı

Selva isminin Numerolojisi Kaçtır?

Selva ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

L : 15

V : 27

A : 1

= 71 Selva İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Selva isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Selva ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Selva isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1   E: 5   L: 3   V: 4   A: 1 = 14

1 4 = 5 Kader sayısıdır

Selva isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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