Selvilitepe Mahallesinde dere temizliği başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde 800 metrelik dere temizlik çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü dere temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Turgutlu İlçesi'ne bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde de dere temizlik çalışmasına başladı. Mahallede 800 metrelik alanda başlatılan temizlik çalışması ile vatandaşların yağışlı havalarda taşkın sıkıntısı yaşamasının önüne geçilecek.

MASKİ'nin çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, "Mahallemizden geçen derede zaman içinde pislik yüzünden hem taşma oluyor hem de çevreye pis kokular yayılıyordu. Sağlık ve hijyen konusunda oldukça duyarlı olan MASKİ, deremizi detaylı bir şekilde temizlemeye başladı. Deremiz mahallemizde bulunan sanayi sitesinin içinden de geçtiği için esnaflar da sıkıntı yaşıyordu. Sağ olsun MASKİ sayesinde bu sorunumuzdan da kurtulacağız. Hizmetlerden genel olarak memnunuz. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen tüm personele çok teşekkür ederiz, selamlarımızı iletiriz" dedi.

Kaynak: İHA