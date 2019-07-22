Selzedelere yardım eli

Düzce Belediyesi, selden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Akçakoca ve Cumayeri'nde selin etkilerini ortadan kaldırmak için aralıksız çalışıyor.

Selden etkilenenlere yönelik tespit çalışmalarını hızla yürüten Düzce Belediyesi selzedelere su, yiyecek ve giysi yardımında bulundu. Afet sonrası Düzce Anadolu Arsal Lisesinde Kalan Selzedelere giysi yardımında bulunan Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Cumayeri ve Akçakoca'da oluşan selden Mağdur olan vatandaşlarımıza Gıda yiyecek ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri dağıttık. Ekiplerimiz, Düzce Arsal Anadolu Lisesinin pansiyonunda konaklayan selzedelere kıyafet yardımında bulunuyor. Yaşanan sel felaketinin yaralarını hızlı bir şekilde sarmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA