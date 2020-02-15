Sema Moritz’le aşka dair

Antalya'nın en yeni kültür merkezi Türkan Şoray'da, müzikseverler 14 Şubat Sevgililer Günü konserinde "taş plak sesli kadın" Sema Moritz'le "AŞK'a dair" bir yolculuğa çıktı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal'ın da dinlediği konserde Moritz, taş plakların dünyasından çıkarıp bugüne ulaştırdığı şarkılarla salonu dolduranlara unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı.

Konserleri, tiyatro gösterileri, sergileri ve söyleşileriyle Antalya'nın kültür ve sanat hayatına bambaşka bir soluk kazandıran Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çok özel bir sesi ağırladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği Muratpaşa'da Sanat Var etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sevgililer Günü konserinde müzik otoritelerinin "taş plak sesli kadın" şeklinde anlattığı Sema Moritz, "AŞK'a dair" konseriyle Antalyalı müzikseverlerle buluştu. Moritz, Antalya konserine küçük bir sürprizle başladı. Sanatçı, herkesin sahneye çıkmasını beklendiği anda seyirciler arasından muhteşem sesiyle "Bir Kuş Olup Uçsam" şarkısını söylemeye başladı ve tüm dinleyicileri selamlayarak sahneye geldi. "Fikrimin İnce Gülü'nden taş plaklara yazılan tangolara Antalyalı müzikseverlere unutulmaz bir Sevgiler Günü yaşatan Moritz, konserini en ön sıradan büyük bir keyifle dinleyen Ercan Dündar ve Raisa Gusak çiftine kayıtsız kalamadı.

Sema Moritz, 5 aydır arkada olan çifti Sevgililer Günün çifti ilan edip sahneye davet ederken gecenin sonunda Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal, sanatçıya teşekkür çiçeğini Dündar ve Gusak çiftiyle birlikte takdim etti.

Kaynak: İHA