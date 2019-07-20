Sema Poyraz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMA POYRAZ KİMDİR?

Doğum tarihi : 07.Mart.1950

Sema Poyraz kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Sinema Oyuncusu, Yönetmen, Yazar

Sema Poyraz doğum yeri : Zonguldak

SEMA POYRAZ BİYOGRAFİSİ

Sema Poyraz, 7 Mart 1950 tarihinde Zonguldak’da doğmuştur. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Almanya'ya yerleşti. Lise eğitimini 1970 yılında Stuttgart'ta tamamladı ve ardından bir yıl Oxford'ta yaşadı. Yüksek öğrenimini Münih' teki Ludwig Maximillian Üniversitesi'nde Doğu Bilimi ve Tiyatro üzerine yaptı.

Sema Poyraz, daha sonra Berlin'de Alman Sinema-Tv Akademisi'ndeki eğitimine başladı ve Istvan Szabo, Krystof Kieslowski ve Agnieska Holland gibi isimlerden dersler aldı. 1974 ve 1977 yılları arasında Almanya'da yaşayan Türk çocukları ve gençlerine eğitim verdi, bu üç sene boyunca kendi öğrenimine ara verdi. 1980yılında Alman Sinema-Tv Akademisi'ndeki öğrenimini tamamladı. Bu tarihten beri serbest olarak yazarlık, yönetmenlik ve oyunculuk yapıyor.

Bilim Araştırma ve Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle Türk kadınlarının yaşam koşulları ve Sağlık durumları üzerine çeşitli sosyal araştırmalarda çalıştı. Uluslararası Oberhausen Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptı. Kendisinin yazıp yönettiği yirminin üzerinde film bulunmaktadır.

2013 yılında Cemil Ağacıkoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı “Özür Dilerim” adlı sinema filminde Güven Kıraç, Köksal Engür, Ayten Uncuoğlu, Serkan Ercan (oyuncu), Deniz Denker ile beraber rol aldı.

2014 yılında Ömer Faruk Sorak yönetmenliğinde yapılan “8 Saniye” adlı Esra İnal’ın hayatının anlatıldığı filmde başrolde Esra İnal’ın kendisi olmak üzere Fırat Çelik, Mehmet Kurtuluş, Salih Kalyon, Yılmaz Erdoğan ile birlikte oynadı.

2015 yılında Yeşim Ustaoğlu’nun Tereddüt (Clair-Obscur) adlı filminde Mehmet Kurtuluş, Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Okan Yalabık ile birlikte rol aldı.

2015 yılında oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi 'Yemekteydik ve Karar Verdim' adlı sinema filminde Arzu Okaybaşrolde oynadı. Filmin çekimleri İstanbul, Bodrum ve Gebze'de tamamlanırken Mehmet Güreli, Sema Poyraz, Gökçer Genç, Ayçıl Yeltan, Kaan Çakır, Turgay Aydın, Görkem Yeltan, Ilgaz Kocatürk ve Yasemin Zamanpur rolleri paylaştılar.



Ödülleri :

2013 - 32. İstanbul Film Festivali - En iyi kadın oyuncu (Özür Dilerim)

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

1980 - Gölge (Sinema Filmi)

Senaryo :

1980 - Gölge (Sinema Filmi) 1980

Oyuncu :

2015 - Yemekteydik ve Karar Verdim (Sinema Filmi)

2015 - Tereddüt (Clair-Obscur) (Sinema Filmi)

2014 - 8 Saniye (Melek) (Sinema Filmi)

2013 - Özür Dilerim (Sinema Filmi)

2011 - Dr. Ketel (Anne) (Sinema Filmi)

2010 - Luks Glück (Wahrsagerin) (Sinema Filmi)

2009 - Evet, ich will! (Meral) (Sinema Filmi)

2008 - SOKO Leipzig İstanbul Connecti... (Lale Arat) (TV Filmi)

2004 - Dönerkebabuja

2000 - Kamerad Mearchan

1995 - Kebab und Sauerkraut

1984 - Flight to Berlin (Sinema Filmi)

1982 - Die Begegnung

Yapım Ekibi :

1979 - Bereketli Topraklar Üzerinde (Yapım Asistanı) (Sinema Filmi)

Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler :

1978 - Turdağ - / 50'

1979 - Stille Nacht im fremden Land / 30'

1980 - Gölge - 90'

1986 - Überwindbare Hindernisse - 30' 1987 - Halbmond und Preussenadler - / 45'

1987 - Selbstbilder-Fremdbilder - / 30'

1988 - Die Türhüter - / 30'

1991 - Zurück unter den Schleier - / 28'

1991 - Alles beim Alten - / 27'

1991 - Im Herzen ein fernes Ziel - / 25'

1997 - Amour en Guerre - / 52'

1993 - Oda -

1994 - Deutschland, 12 min, 35 mm