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Sema Yazar Ortaokulu gruptan çıkamadı

7-9 Mart tarihleri arası Mersin'de gerçekleşen Okul Sporları Yıldız Kızlar Grup Müsabakalarında Sema Yazar Ortaokulu 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak grupta çıkmayarak elendi.

Sema Yazar Ortaokulu gruptan çıkamadı

7-9 Mart tarihleri arası Mersin'de gerçekleşen Okul Sporları Yıldız Kızlar Grup Müsabakalarında Sema Yazar Ortaokulu 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak grupta çıkmayarak elendi.

Mersin'de oynadığı maçlarda Konya'yı 3-2, Antalya'yı 3-2 mağlup etmesine rağmen Ankara'ya 3-0 mağlup olan Kayseri Sema Yazar Ortaokulu gruptan çıkamadı.

Sema Yazar Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Görkem Polat yönetimindeki kızlar iyi bir performans ortaya koymasına rağmen elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

Kaynak: İHA

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