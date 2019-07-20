Semahat Arsel Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMAHAT ARSEL KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1928

Semahat Arsel kaç yaşında :

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Meslek : Iş Kadını

Semahat Arsel doğum yeri : Ankara

SEMAHAT ARSEL BİYOGRAFİSİ

Vehbi Koç'un kızıdır. Koç Holding yönetim kurulu üyesidir.

Semahat Arsel, 1928 yılında Ankara’da doğmuştur. Sadberk Hanım ve Vehbi Koç'un kızıdır. Rahmi Koç, Suna Kıraç, Sevgi Gönül kardeşleridir. Amerikan Kız Koleji'nden mezun oldu. Almanya’da Goethe Institute’den mezun oldu. 1964 - 1972 yılları arasında Koç Holding yönetim kurulu üyesi ve Vehbi Koç Vakfı yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Setur Yönetim Kurulu Başkanı görevi yaptı.

Daha sonraki yıllarda TURYAT ve SANERC (Semahat Arsel Nursing Educational & Research Center)'in başkanlığını yaptı. Bu görevlerini halen sürdürmekte olan Arsel, aynı zamanda Vehbi Koç Vakfı yönetim kurulu başkanıdır. Florance Nightingale Vakfı ikinci başkanı ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu kurucusudur. Kuruluşunda Amerikan Hastanesi bünyesinde yer alan SANERC, 2004 tarihinde Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’na bağlanmıştır. Semahat Arsel ayrıca TEGV'in de kurucu üyelerindendir.



2009 yılından bu yana Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

2012 yılındaTürkiye vergi rekortmeni olan Semahat Arsel, Mart 2013 itibariyle Forbes dergisinin yaptığı araştırmaya göre, 3,2 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin 2. dünyanın ise 423. zengin ismidir. 2014 yılında vergi rekortmenleri listesinde 3. sırada yer aldı.

Semahat Arsel, 1956 yılında Nusret Arsel ile evlendi. Çocuğu yoktur.