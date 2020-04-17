Şemdinli’de bir apartman karantinaya alındı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Şemdinli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüs görülen vakalar sebebiyle Beşevler Mahallesi sokak no:26/5 adresi İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alınmış. Söz konusu apartmanımızda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" denildi.
Kaynak: İHA
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