Şemdinli’de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli ilçesi Tekelli köyü Masura Yaylası'nda meydana geldi. Bölgeye göreve giden askerlerin üzerine yaylada çığ düştü. Yaralanan askerlerden biri şehit olurken, diğer asker yaralandı.

Kaynak: İHA