Şemdinli’de hasta kurtarma operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bir köyde rahatsızlanan imam Mutalip Bilgin, sağlık ekiplerin tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Şemdinli ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yufkalı köyüne bağlı Elmalı mezrasında imam olarak görev yapan Mutalip Bilgin, sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine paletli ambulansla harekete geçen sağlık ekipleri, nefes darlığı (solunum) rahatsızlığı yaşayan hastaya olumsuz hava şartları nedeniyle bir saat sonra ulaşabildi. Evde ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Köy imamı Mutalip Bilgin, iki gündür hasta olduğunu belirterek, "Sabaha karşı fenalaştım. Çok kar yağınca yollar kapandı. Kendi imkanlarımızla gidemedik. 112 Acil Servisi aradık ve bize ambulans yolladılar. Sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA