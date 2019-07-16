Şemdinli'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi HAKKARİ'inn Şemdinli ilçesi kırsalında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

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HAKKARİ'inn Şemdinli ilçesi kırsalında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Yayla Mahallesi Beyaztaş mevkiinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 1 Bixi ağır makinalı tüfek, 5 AK-47 Kalaşnikof tüfek, 7 içerisinde muhtelif sayıda fişek bulunan AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait şarjör, 534 Bixi ağır makinalı tüfeğe ait mühimmat, 166 AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait mühimmat, 27 anti tank roket başlığı, 3 anti personel roketatar mühimmatı,12 sevk fişeği, 1 içinde mühimmatı bulunmayan kullanıma hazır lav silahı,1 şemsiye, 1 palaska ve bu palaskaya takılı 6 şarjörlük ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. FOTOĞRAFLI DHA



