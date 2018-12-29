İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Şemdinli'de üs bölgesi yakınına çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralı (2)

Şemdinli'de üs bölgesi yakınına çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralı (2)

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir uzman çavuşun şehit olduğu, bir teğmenin de yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

Şemdinli'de üs bölgesi yakınına çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralı (2)

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir uzman çavuşun şehit olduğu, bir teğmenin de yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"29.12.2018 günü saat: 13.00 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Tekeli Köyü Masure Yaylası Bölgesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, 1 askeri personel ise şehit olmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.