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  3. Şemdinli’de vatandaşlar korana virüs salgınına karşı uyarıldı

Şemdinli’de vatandaşlar korana virüs salgınına karşı uyarıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı.

Şemdinli’de vatandaşlar korana virüs salgınına karşı uyarıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçe merkezini gezerek vatandaşların evde kalması için uyarılarda bulundu. Vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarını ve gereksiz yere evden çıkmamalarını isteyen Can ve Saklı, talepleri dinleyerek önlemleri arttıracaklarını söylediler.

Şemdinli’de vatandaşlar korana virüs salgınına karşı uyarıldı

Şemdinli’de vatandaşlar korana virüs salgınına karşı uyarıldı

Kaynak: İHA




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