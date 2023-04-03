Semen Fadeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semen Fadeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semen Fadeev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semen Fadeev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semen Fadeev 23 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Фадеев Семён Геннадьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semen Fadeev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Semen Fadeev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Semen Fadeev'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Semen Fadeev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semen Fadeev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Semen Fadeev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semen Fadeev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Spartak II

Semen Fadeev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semen Fadeev şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

Semen Fadeev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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