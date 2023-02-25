Semen Khatkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semen Khatkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semen Khatkevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semen Khatkevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semen Khatkevich 7 Haziran 1998 tarihinde Molodechno şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Хаткевич Семён Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semen Khatkevich Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 1 Mart 2016 tarihinde katılmıştır. Semen Khatkevich'nin FK Molodechno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Semen Khatkevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semen Khatkevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Semen Khatkevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semen Khatkevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında Molodechno

Semen Khatkevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semen Khatkevich şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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