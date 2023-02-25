Semen Penchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semen Penchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semen Penchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semen Penchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semen Penchuk 17 Ocak 2001 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Пеньчук Семён Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semen Penchuk Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Semen Penchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minsk futbol takımında oynamaktadır. FK Minsk takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Semen Penchuk'nin FK Minsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Semen Penchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/s.pianchuk7

Semen Penchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semen Penchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Semen Penchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semen Penchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FK Minsk II

1 Temmuz 2021 yılında FK Minsk

Semen Penchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semen Penchuk şuan FK Minsk takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Semen Penchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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