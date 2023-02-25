Semen Shestilovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semen Shestilovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Semen Shestilovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Semen Shestilovskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Semen Shestilovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semen Shestilovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Semen Shestilovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semen Shestilovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semen Shestilovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semen Shestilovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semen Shestilovskiy 30 Mayıs 1994 tarihinde Lida şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шестиловский Семен Геннадьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semen Shestilovskiy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Semen Shestilovskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Semen Shestilovskiy'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Semen Shestilovskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shestilovski_semyon/

Semen Shestilovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semen Shestilovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Semen Shestilovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semen Shestilovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2012 yılında FK Beryoza

31 Aralık 2012 yılında Dinamo Minsk II

23 Ağustos 2013 yılında FK Beryoza

31 Aralık 2013 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2014 yılında FK Beryoza

1 Ocak 2015 yılında Dinamo Minsk

1 Temmuz 2015 yılında Gorodeya

31 Aralık 2015 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2016 yılında Gorodeya

31 Aralık 2016 yılında Dinamo Minsk

9 Ocak 2017 yılında Gorodeya

31 Aralık 2017 yılında Dinamo Minsk

22 Şubat 2018 yılında Gorodeya

24 Eylül 2020 yılında Slavia

1 Ocak 2023 yılında Soligorsk

Semen Shestilovskiy kimdir

Semen Shestilovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semen Shestilovskiy şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Semen Shestilovskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Semen Shestilovskiy nereli

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