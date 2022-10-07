Semerci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Semerci görev tanımı nedir, Semerci ne iş yapar, Semerci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Semerci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Semerci Tanımı;

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Semerci Maaşı Ne Kadar? 2022 Semerci Maaşları

Semerci maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Semerci maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Semerci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.01

Meslek Adı :

Semerci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Binek hayvanlarının sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan yapılan semeri imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Semerci;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Semer için ağaç iskelet hazırlamak,

b) Ebatları belirlenen semerlere ilk önce temel malzemesi olan çulhaları kesmek,

c) İç kısmına saz doldurulduktan sonra kenarlarını sicimle dikmek,

d) Semerin kenarlarına sazdan perdah sarmak,

e) Oturak kısmını sazla doldurarak üzerine çulha bezi dikmek,

f) Semerin ön ve arka kısımları renkli boncuk ve keçelerle süslemek,

g) Üzerine keçi derisi çekmek, ağaç aksağımı takmak,

h) Semerin alt kısmına keçe çekmek,

i) Semeri satışa hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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