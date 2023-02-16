Semih Caglar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semih Caglar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semih Caglar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semih Caglar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semih Caglar 13 Eylül 1995 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Semh Çağlar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semih Caglar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Semih Caglar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Semih Caglar'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Semih Caglar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semih Caglar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Semih Caglar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semih Caglar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2018 yılında Fırat Üni

23 Eylül 2021 yılında Elazığ Yolspor

30 Eylül 2022 yılında Aksaray Gençlik

18 Ocak 2023 yılında 23 Elazığ FK

Semih Caglar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semih Caglar şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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