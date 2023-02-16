Semih Emir Erdogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semih Emir Erdogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semih Emir Erdogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semih Emir Erdogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semih Emir Erdogan 4 Ocak 2002 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Semih Emir Erdoğan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semih Emir Erdogan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Semih Emir Erdogan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Semih Emir Erdogan'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Semih Emir Erdogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semih Emir Erdogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Semih Emir Erdogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semih Emir Erdogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

4 Haziran 2021 yılında İdmanyurdu 1925

19 Ekim 2021 yılında Mersin 33 FK

12 Ocak 2022 yılında Adana 1954 FK

17 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

1 Eylül 2022 yılında Bergama Bld

30 Aralık 2022 yılında Kuşadasıspor

Semih Emir Erdogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semih Emir Erdogan şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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