Semih Gorer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semih Gorer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semih Gorer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semih Gorer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semih Gorer 14 Şubat 2002 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semih Gorer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Abdul Samet Süner yapmaktadır. Semih Gorer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhisarspor futbol takımında oynamaktadır. Akhisarspor takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Semih Gorer'nin Akhisarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Semih Gorer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semih Gorer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Semih Gorer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semih Gorer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Akhisarspor U19

6 Ocak 2021 yılında Akhisarspor

Semih Gorer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semih Gorer şuan Akhisarspor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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