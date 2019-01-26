Semih Kaya 603 gün sonra Galatasaray formasıyla

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kaya, sarı-kırmızılı formayı 603 gün sonra Göztepe karşılaşmasında giydi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılılara geri dönen Semih Kaya da mücadelenin son anlarında oyuna dahil oldu. Çekya'nın Sparta Prag takımından kiralık olarak transfer olan Semih, Galatasaray ile en son maçına 3 Haziran 2017 yılında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Atiker Konyaspor karşısında çıkmıştı. 27 yaşındaki futbolcu bu müsabakadan tam 603 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giydi. Başarılı defans oyuncusu yedek başladığı karşılaşmaya Sofiane Feghouli'nin yerine girdi.

Semih Kaya, 2017 yılının yaz aylarında Sparta Prag'a transfer olmuştu.

Kaynak: İHA