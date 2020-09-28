Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile anlaştı!

Uzun yıllar Galatasaray'da forma giydikten sonra Sparta Prag'a satılan Semih Kaya, Çekya ekibinde bir türlü beklenilen performansı yakalayamadı. Sparta Prag'da forma giydiği süreçte bir kez Galatasaray'a kiralanan Milli futbolcu, tekrar Süper Lig'e dönüyor. Transfer döneminde sarı-kırmızılılara imza atacağı söylenen Semih, Malatyaspor ile anlaştı.

29 yaşındaki stoperin küçük pürüzler hallolduktan sonra, Yeni Malatyaspor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray alt yapısında yetişen Semih Kaya 2017 yılında 2 milyon Euro karşılığında Sparta Prag'a transfer olmuştu. Tecrübeli savunma oyuncusu Prag ekibiyle 28 maçta forma giyerken 2 gollük katkı sağlamıştı.

Deneyimli oyuncu 2018-2019 sezonunda ise Galatasaray'da kiralık olarak top koşturmuştu.