Semih Kilicsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semih Kilicsoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semih Kilicsoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semih Kilicsoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semih Kilicsoy 15 Ağustos 2005 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türk uyrukludur.Gerçek adı da Semih Kılıçsoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semih Kilicsoy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Semih Kilicsoy, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beşiktaş JK U19 futbol takımında oynamaktadır. Beşiktaş JK U19 takımına 4 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Semih Kilicsoy'nin Beşiktaş JK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Semih Kilicsoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Semihkilicsoy

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http://www.instagram.com/semihkilicsoy9

Semih Kilicsoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semih Kilicsoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Semih Kilicsoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semih Kilicsoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2020 yılında Beşiktaş U19

Semih Kilicsoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semih Kilicsoy şuan Beşiktaş JK U19 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Semih Kilicsoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gaziosmanpasa Venüs (2014-2015), Besiktas JK (2015), Arnavutköy Yayla Spor (2015-2016), Besiktas JK (2016-)

Türkiye U19 takımında 19 numaralı formasıyla 26 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 9 gol atmıştır.

Türkiye U14 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

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