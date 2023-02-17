Semih Ocakli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semih Ocakli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semih Ocakli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semih Ocakli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semih Ocakli 23 Aralık 1999 tarihinde Mulhouse şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Semih Ocaklı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semih Ocakli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Semih Ocakli, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Semih Ocakli'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Semih Ocakli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/semihocakli_/

Semih Ocakli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semih Ocakli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Semih Ocakli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semih Ocakli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Sion U21

15 Ağu 2017 yılında Neuweg

6 Şubat 2018 yılında FC Sion U21

15 Şubat 2019 yılında Chaux-de-Fonds

30 Haziran 2019 yılında FC Sion U21

18 Ağu 2021 yılında Turgutluspor

14 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

5 Ağu 2022 yılında Olym. Charleroi

Semih Ocakli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semih Ocakli şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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