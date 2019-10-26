Semih Özsoy: 29’uncu şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz

"Cumhurbaşkanımızın teşrifi bizi çok mutlu etti"

"Federasyon Başkanının divanımıza katılması doğal bir durum"

"Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımız Türk futbolu için büyük şans"

"Devre arası transfer istenirse olur"

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, "Birkaç bireysel hatadan arındığımızda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Üstüne koyarak devam edeceğiz. 29'uncu şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 9'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Başkan Vekili Semih Özsoy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyet için mutlu olduklarını ifade eden Özsoy, "Konya gibi güçlü ve dirençli bir takıma karşı büyük bir galibiyet aldığımız için mutluyuz. Birkaç bireysel hatadan arındığımızda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Üstüne koyarak devam edeceğiz. 29'uncu şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bunları konuşmanın erken olduğunu biliyoruz. Takımınızın bu hali bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TEŞRİFİ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılmasından dolayı çok gururlu olduklarını vurgulayan Özsoy, "Bugün çok mutluyuz. Mutluluğumuzun en başında Cumhurbaşkanımızın divanımıza teşrifi var. 25'inci yılını doldurduğu için rozetini almaya teşrif etti. Bu onur duyduğumuz bir şeydi. Ayrıca yıllardır beklediğimiz, çaba sarf ettiğimiz 3 okul ve 1 spor salonu yaptırdığımız arazinin bize geçmiş olması da bizi çok mutlu etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantıda camiamızın ne kadar büyük olduğunu, gönlün ferman dinlemediğini bir kez daha gördük" şeklinde konuştu.

ERSUN YANAL'IN SÖZLERİNE YORUMU

Semih Özsoy, Ersun Yanal'ın "Biz şampiyon olacağız, diğer kulüpler sıralamayı belirlesin" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Benim böyle bir şey söylemem doğru olmaz. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Hocamıza, oyuncularımıza inancımız sonsuzdur. Üstüne koyarak giderek ve daha iyi olarak ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"FEDERASYON BAŞKANININ DİVANIMIZA KATILMASI DOĞAL BİR DURUM"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in bugün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılmasının çok normal olduğunu vurgulayan Semih Özsoy, "Bizim tarafımızdan garip bir şey yoktur. Cumhurbaşkanımızın teşrif ettiği ve sporun konuşulduğu bir toplantıda Futbol Federasyonu Başkanı'nın da olması kadar doğal bir durum olamaz. Diğer kulüpler de çağırsa onların da divanına katılacaktır" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE SPOR BAKANIMIZ TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK ŞANS"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok iyi bir Fenerbahçeli olduğuna vurgu yapan Semih Özsoy, "Avrupa'da zirvede olmak bizim birinci hedefimiz ve olmazsa olmazımızdır. Biz gerçekler üzerinden konuşabiliriz. Türk devletinin büyük bir şansıdır, futboldan spordan gelen birisidir. Spor Bakanımız mükemmel bir insan, bütün sorunları çözmeye çalışan ve her külübe eşit mesafede yaklaşan insanlar. Bunları başka bir yere çekmek, art niyetli olmaktır" dedi.

"DEVRE ARASI TRANSFER İSTENİRSE OLUR"

Öte yandan Fenerbahçe'nin sezonun devre arasında transfer yapma ihtimali ile ilgili soruya ise Semih Özsoy, "Devre arasında transfer istenirse olur. Ersun hoca, Comolli ile oturur konuşur ve bize gelen bir rapor olursa bu doğrultuda hareket ederiz" cevabını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Semih Özsoy'un açıklamaları

Kaynak: DHA