Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek?Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bakan Selçuk resmen açıkladıBilim Kurulu'ndan tavsiye kararı!'Pes' dedirten olay! Kız bebeğini çöp kutusunda ölüme terk ettiÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 12 Ağustos 2020 | Milli Piyango İdaresiŞans Topu çekiliş sonuçları 12 Ağustos 2020 | Milli Piyango İdaresi20:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 12 Ağustos HADİ joker kodu nedir?Semih Özsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden istifa etti?Fenerbahçe'de Semih Özsoy istifa ettiBeşiktaş Fabrice N'Sakala ile anlaştığını duyurdu
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Semih Özsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden istifa etti?

Semih Özsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden istifa etti?

Fenerbahçe Kulübünde başkan vekili Semih Özsoy, görevinden istifa etti. Bu istifanın ardından merak edilen Semih Özsoy'un hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Semih Özsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden istifa etti?

Son dakika gelişmesi olarak paylaşılan ve spor gündemine bomba gibi düşen istifa haberiyle, sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden biri Semih Özsoy oldu. Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy'un hayatı hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Semih Özsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden istifa etti?

 

SEMİH ÖZSOY KİMDİR?

Semih Özsoy, 29 Nisan 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Yüksek Lisans düzeyinde tamamlayan Semih Özsoy, sanayi ve tekstil iş kolunda ilerlemektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 2013 yılına kadar basketbol şube sorumlusu görevini üstelenen Semih Özsoy, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Semih Özsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden istifa etti?

İSTİFANIN ARDINDAN FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy’un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy’un istifası kabul edilmiştir."

 

Kübra Kaçmaz
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT