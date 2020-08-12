Semih Özsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden istifa etti?

Son dakika gelişmesi olarak paylaşılan ve spor gündemine bomba gibi düşen istifa haberiyle, sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden biri Semih Özsoy oldu. Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy'un hayatı hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

SEMİH ÖZSOY KİMDİR?

Semih Özsoy, 29 Nisan 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Yüksek Lisans düzeyinde tamamlayan Semih Özsoy, sanayi ve tekstil iş kolunda ilerlemektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 2013 yılına kadar basketbol şube sorumlusu görevini üstelenen Semih Özsoy, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İSTİFANIN ARDINDAN FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy’un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy’un istifası kabul edilmiştir."