Semih Öztürk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1990

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Semih Öztürk doğum yeri : İstanbul

SEMİH ÖZTÜRK BİYOGRAFİSİ

Ütopya yarışmacısı. Survivor 2016 Gönüllüler yarışmacısı.

Semih Öztürk, 1990yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Bursalıdır. 1,80 boyunda ve bekar olan Semih Öztürk lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra öğrenimine yurtdışında Güney Fransa'da devam etti. Fransa'da Paul Valery Üniversitesinde tiyatro eğitimi aldı.

2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı “Ütopya” adlı yarışmada Semih Öztürk; Altar Gültekin, Çağdaş Tahsin Yıldız, Gamze Çetinkaya, İnci Satır, İnci Melek Bozkaya, Kurretülayn Matur, Murat Rışvan, Özlem Sezgin, Ahmet Arda Sezen, Serkan Ercan (Ütopya), Tezcan Fenerliler, Tuğçe Aksoylu, Tuncay Kes, Türkan Gözcüile yarışacak.

10 ay sürecek olan Ütopya yarışmasında 15 yarışmacı boş bir ahırın bulunduğu ıssız bir arazide hayvancılık ve tarım yaparak ve kişisel bazı eşyaların verileceği bir kulübede yaşamaya çalışacak. 10 ay boyunca dünya ile bağlantılarını sadece bir telefondan sağlayacaklar. Yüzden fazla kamera ile sürekli olarak izlenecek. Doğal yaşam ortamında 15 yarışmacı bir kulübede kendilerine verilen 2 inek ve 25 tavuk, gerekli kazma kürek gibi ve biraz da tohum ile yaşam savaşı verecekler. Kendi ürünlerini kendileri yetiştirecek. Yarışmada her ay bir yarışmacı elenecek. Doğal yaşam ortamında sadece elektrik ve suyun, bir de yemek pişirmek için gaz verilecek. Yarışmacıların yanında tek bir kameraman dahi olmayacak. Yarışmacıların tek bağlantıları telefon olacak.

Ekranların en yeni yarışma programı Ütopya'da alışılagelmiş kuralların hiçbiri olmayacak. Yarışmacılar hep birlikte ahır ile iç içe olan bir evde yaşayacak. Yarışmacıların gaz ihtiyaçları karşılanacak ama bu gazı ısınmada kullanmayacaklar. Araziden odun toplayarak ateş yakıp ısınmaya çalışacaklar. Elektriğin ve suyun da bulunduğu arazide, yarışmacılar için özel banyo ve tuvalet bulunmayacak. Yarışmacılar birçok yarışmanın aksine doğal yaşamla tamamen iç içe olacaklar.



Televizyonun haricinde isteyenler yarışmayı 24 saat boyunca internet üzerinden takip edebilecek.

TV8'de yayınlanan ve 11 ay süren yarışma Ütopya'nın şampiyonu 20 Eylül 2015gecesi belli oldu. Semih Öztürk'ü SMS oylaması sonucunda geçen Tuncay Kes, Ütopya 1.si oldu. Ütopya şampiyonu Tuncay Kes, yarışmada toplanan 880.000 TL ödülün yarısını yani 440.000 TL'sini kazandı.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayacak olan “Survivor 2016” yarışmasına Semih Öztürk de gönüllüler takımında katılacak.

7 Şubat 2016 tarihinde TV8 ekranlarında başlayacak olan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yapacağı “Survivor 2016” yarışması gönüllüler takımında; Aylin Şallı, Damla Can, Efecan Dianzenza, Gizem Kerimoğlu, Gizem Memiç, Gülnihal Candan, İbrahim Giydirir, Semih Öztürk, Serkay Tütüncü, Zafer Meteyarışacak.

Ünlüler takımında ise: Çağan Atakan Arslan (Soldier), Ebru Öztürk, Eda Akkaya, Ezgi Avcı, İbrahim Yattara, Nagihan Karadere, Serkan Ercan (Ütopya), Tuğba Özay, Yılmaz Morgül, Yunus Günçe ve Seda Tetik yarışacaktır.

Ünlüler Takımında yer alan Serkan Ercan (Ütopya) dokunulmazlık oyununda sol bacağından ciddi şekilde sakatlanmıştı. MR çekilmesi için hastaneye gönderildikten sonra ayağında meydana gelen sakatlık nedeniyle doktor raporu ile 14 Şubat 2016 tarihinde yarışmaya veda etti.

Serkan Ercan'ın sakatlanması sonrası Survivor yarışmacı adaylarından Spartalı Mehmet Ünlüler Takımına Serkan'ın yerine dahil oldu. 14 Şubat 2016 tarihinde yapılan Dokunulmazlık Oyununu kazanan Ünlüler Takımı tek yarışmacı adayı kalan Yağmur Özdemir'i de takımlarına kattı.