Semih Sahin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semih Sahin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semih Sahin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semih Sahin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semih Sahin 22 Aralık 1999 tarihinde Mannheim şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Semih Şahin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semih Sahin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Semih Sahin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 29 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Semih Sahin'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Semih Sahin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semih Sahin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Semih Sahin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semih Sahin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FCA Walldorf II

1 Ocak 2019 yılında FCA Walldorf

1 Ocak 2020 yılında Hoffenheim II

29 Ağu 2021 yılında SV Elversberg

Semih Sahin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semih Sahin şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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