Semih Terzi, 15 Temmuz darbe girişiminde adı geçen isimlerden biri. Bu nedenle 15 Temmuz'un da yaklaşması ile birçok kişi o ve eşi Nazire Terzi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Semih Terzi kimdir? Darbeci Semih terzinin eşi Nazire Terzi kimdir? Neden ceza aldı? Ayrıntılar haberimizde.

SEMİH TERZİ KİMDİR?

Semih Terzi, 1989 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi.

2009 yılında albaylık rütbesine terfi ettirildi.

2014 yılında istihkam kurmay albayı iken 4 Ağustos'ta Yüksek Askeri Şura kararı ile tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında saat 24:00 sularında kargo uçağıyla yanındaki 40 özel kuvvetler mensubuyla Ankara'daki Akıncılar Üssü'ne indi. Helikopterle Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Karargahı'na gitti. Saat 02:30 sularında karargahtan içeri girdiğinde, Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın emriyle hazır bulunan Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürüldü.

Cenazesi Erzincan'a gönderilen Semih Terzi'nin Erzincan Belediyesi “hain” olduğunu söyleyerek mezarlığa gömülmesini kabul etmedi. Bunun üzerine ailesi, cenazeyi kendi bahçelerine gömdü.

DARBECİ SEMİH TERZİ'NİN EŞİ NAZİRE TERZİ KİMDİR? NEDEN CEZA ALDI?

Darbeci general Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi, Semih Terzi'ye anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı...

O dönem Anadolu Ajansı şu bilgileri aktarmıştı: " FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılandığı davada mütalaasını sunan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti."

Terzi, FETÖ'nün darbe girişiminden iki gün önce eşinin telefonundan, "Nursel Hanım'ı ara, annemin hasta olduğunu söyle ve Ankara'ya gelmemi iste. Mesajı hemen sil." mesajı geldiğini, bunun üzerine Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın eşi Nursel Aksakallı ile telefonda görüştüğünü aktarmıştı.

Aksakallı ile görüşmesinin ardından mesajla ilgili darbeci general Terzi ile konuştuğunu belirten sanık Terzi, eşinin kendisine, "Neden aradın, annem çok mu hasta?" diye karşılık verdiğini belirtmişti. Sanık Terzi, bu konuşmadan ötürü çekilen mesajdan Semih Terzi'nin haberi olmadığını iddia etmişti.

Konuyla ilgili Nursel Aksakallı'nın beyanlarının da çelişkili olduğunu öne süren Terzi, "Ben Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesine aracı olmadım. Kendisinin Ankara'ya gelmesinden haberdar değilim." savunmasını yapmıştı.

Önceki celse hakkında ByLock kullanıcısı olup olmadığına dair bilgi istendiğini belirten Terzi, son bir yıldır akıllı telefon kullandığını ve ByLock kullanıcısı olmadığını kaydetmişti.

Suçlamaları reddeden Terzi, "Tek suçum Semih Terzi'nin eşi olmak." diyerek tahliye ve beraat talebinde bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazire Terzi hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 52,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açmıştı.

İddianamede Nazire Terzi ile darbeci eşi Semih Terzi'nin darbe girişimini bir hafta kadar öncesinden bildikleri, darbenin başarıya ulaşması için görev yeri Silopi'den Ankara'ya dikkati çekmeden ve sorunsuz gelmek isteyen Semih Terzi'nin eşini 13 Temmuz'da aradığı, "Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın eşini ara, annemin çok hasta olduğunu ve beni çok sevdiğini söyle." dediği, Nazire Terzi'nin de eşinin isteğini yerine getirdiği ve iki gün sonra gerçekleştirilecek darbe içinde yer alacak eşinden şüphe edilmemesini sağlamaya çalıştığı ifade edilmiş ve Nazire Terzi "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımla suçlanmıştı.

Terzi'nin 11 Ağustos'ta gittiği noterde de kendisine vekaletname çıkarmayan noter görevlisini FETÖ adına tehdit ettiği belirtilen iddianamede, şöyle denilmişti:

"Nazire Terzi'nin 15 Temmuz'dan önce eşinin izin alması için tavassutta bulunması, 23 Temmuz'da GATA'ya giderek bilgisayarlarda sahte işlem yapmaya çalışması, hastanede görevli olmadığı halde görevlendirilmiş gibi eşinin öldürüldüğü saati değiştirmeye çalışarak örgüt adına faaliyet yürütmesi, darbeci eşinden kalan mal varlığını tedbir konulmadan başkasına devredebilmek için vekaletname çıkarmak için gittiği noterde aynı örgütün korkutucu gücünü kullanarak 11 Ağustos'ta tehditte bulunması, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren fiillerinin bütün halinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün üyesi olmak suçunu da ayrıca oluşturduğu anlaşılmaktadır."