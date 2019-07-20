Semih Yuvakuran Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMİH YUVAKURAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Eylül.1963

Semih Yuvakuran kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Futbolcu

Semih Yuvakuran doğum yeri : Bursa

SEMİH YUVAKURAN BİYOGRAFİSİ

Semih Yuvakuran, 1 Eylül 1963 tarihinde Makedonyalı göçmen bie ailenin çocuğu olarak Bursa’da doğmuştur.

Futbol hayatına Bursaspor’da başladı. Ardından hem Galatasaray’da hem de Fenerbahçe’de forma giydi. Solbek mevkinde oynayan futbolcu A Milli takımda da 21 kez maça çıktı. 1997 yılında astım hastalığı yüzünden futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Emeklilik sonrası, 2004-2005 yılları arası Gebzespor ve 2011-2012 yılları arası Denizlispor takımlarında teknik direktör olarak çalıştı. Son olarak Türkmenistan’ın FC Balkan takımını çalıştırmış ve 12 puan geride aldığı takımı şampiyon yapmıştır.

Bir süre Neşe Erbek Ajans aracılığı ile defilelerde manken olarak podyuma çıkan Semih Yuvakuran, önce Kanal 7’ de, daha sonraları da FBTV’de Maça Doğru Programı'nda maç yorumları yorumculuk yaptı.

Semih Yuvakuran, Aycan Yuvakuran ile evli olup, Alperen, Utku ve Berkay adında üçüz erkek çocukları vardır.

Semih Yuvakuran, Nisan 2013 tarihinde başlayıp Show TV’de yayınlanan “Ben Burdan Atlarım” yarışmacıları arasında oldu. Yapımcılığını Med Yapım'ın yaptığı 12 Nisan 2013'de ilk bölümü Show TV'den canlı olarak yayınlan yarışmada yarışmacılar Semih Yuvakuran, Asena Onur Çakmak, Bayhan Gürhan, Gökhan Taşkın, Atilla Taş, Leyla Bilginel, Neslihan Önder, Nur Gümüşdoğrayan, Önder Bekensir, Sema Çelebi, Günay Musayeva, Semiha Yankı, Serkan Tanırgan, Şener Üşümezsoy, Timur Kunt, Tony Hill, Tuğba Özay, Verda Pensoolmuştur. Birinciliği Önder

Bekensir almıştır.

Futbol Kariyeri :

1982 – 1984 - Bursaspor

1984 -1990 - Galatasaray

1990 -1996 - Fenerbahçe

1995 -1996 - Edirnespor (Kiralık)

Teknik direktörlük kariyeri :

2004-2005 - Gebzespor

2011-2012 - Denizlispor (yardımcı antrenör)

2012-2013 - FK Balkan, (Türkmenistan)