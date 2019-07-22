Semiha Yankı Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMİHA YANKI KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Ocak.1958

Semiha Yankı kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Şarkıcı

Semiha Yankı doğum yeri : İstanbul

SEMİHA YANKI BİYOGRAFİSİ

Semiha Yankı, 15 ocak 1958 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Muammer Yankı, annesi Mualla Yankı’dır. Abisi Metin, ablalarının adı Safiye ve Hamiyet’dir. İlkokula Mecidiyeköy İlkokulunda başladı.

Çocuk yaşlarında bir süre, sirk cambazlığı ile geçinen bir ailesi ile birlikte, pavyonlarda, gece kulüplerinde ve gazinolarda akrobatlık yapan sanatçı, ağabeyinin sahnede düşüp ölümü üzerine müziği seçti. 13 yaşında taverna ve gazinolarda şarkı söylemeye başladı.

İlk 45lik plağı "Benim Dünyam-Sen de Bizdensin"dir.

1975 yılında Kemal Ebcioğlu bestesi "Seninle Bir Dakika" adlı şarkı ile Türkiye birincisi seçilerek, Eurovision şarkı yarışmasına katılarak sonuncu olmuştur. Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden ilk şarkıcı olan Semiha Yankı, Eurovision denince akla ilk gelen isimlerden biridir.

Bir yıl sonra “Altın Orfe” şarkı yarışmasında birinci oldu. Sahne çalışmalarına hiç ara vermedi.

1983 yılında Ömer Haşhaş'la evlenip, 1986 yılında boşandığı ilk evliliğinden Tebessüm (d.1984) adında bir kızı var.

2008 yılında Flash Tv’de yayınlanan “Desti İzdivaç” programının sunuculuğunu yapmıştır.

Semiha Yankı, Nisan 2013 tarihinde başlayıp Show TV’de yayınlanan “Ben Burdan Atlarım” yarışmacıları arasında oldu. Yapımcılığını Med Yapım'ın yaptığı 12 Nisan 2013'de ilk bölümü Show TV'den canlı olarak yayınlan yarışmada yarışmacılar Semiha Yankı, Asena Onur Çakmak, Bayhan Gürhan, Gökhan Taşkın, Atilla Taş, Leyla Bilginel, Neslihan Önder, Nur Gümüşdoğrayan, Önder Bekensir, Sema Çelebi, Semih Yuvakuran, Günay Musayeva, Serkan Tanırgan, Şener Üşümezsoy, Timur Kunt, Tony Hill, Tuğba Özay, Verda Pensoolmuştur. Birinciliği Önder Bekensir almıştır.



Albümleri :

Büyük Aşkımız

Adını Yollara Yazdım

Ben Sana Mecburum

Sevgi Üstüne

Hayırlı Olsun

Ayrılanlar İçin

Seni Seviyorum

45'likleri :

Benim Dünyam & Sen de Bizdensin

Boşverdim & İnim İnim İnledim

Böcecik & Sıcak Sımsıcaksın

Kara Sevda & Yanıyorum

Kurtarma Beni & Tatlı Cadı

Mutlu Olmak İstiyorsan & Seninle Bir Dakika

Sizden Biriyim & Yaz Deftere

Filmleri :

1961 - Güneş Doğmasın

1971 - Üç Kabadayı

1976 - Hammal

2004 - Çocuğun Var Derdin Var(Tv. Dizisi)

2012 - Eve Düşen Yıldırım (Tv. Dizisi)