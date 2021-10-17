Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan Semiha Yankı'nın, yıllar önce bir inşaat işçisi tarafından evinin terasında saldırıya uğradığını anlatması sosyal medyaya damgasını vurdu. Semiha Yankı, abisi Metin Yankı'nın gözlerinin önünde hayatını kaybedişini ve evinde yaşadığı saldırıyı anlatmasının ardında "Semiha Yankı'nın abisi Metin Yankı kimdir? Nereli, kaç yaşında? " soruları da beraberinde geldi. İşte detaylar...

SEMİHA YANKI'NIN ABİSİ METİN YANKI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Metin Yankı, 1 Ocak 1948 yılında dünyaya gelmiştir. Hakkında yeterli biyografi bilgisi bulunmamaktadır.

Metin Yankı'nın ölümüne ilişkin Semiha Yankı'nın yaptığı açıklamada "O gece ben de sahnedeydim. Gözümün önünde oldu o olay. Ağabeyimin boynu kırıldı. Omurilik küçük beyinciğe saplanmış, baştan aşağısı felç oldu. Aynı zamanda kaburga da kırılıp akciğere saplanınca hem beyin kanaması hem de iç kanama sebebiyle kaybettik..." ifadeleri yer aldı.

SEMİHA YANKI KİMDİR?

Semiha Yankı 15 Ocak 1958 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 63 yaşında olan Semiha Yankı, sirk cambazlığı ile geçinen bir ailenin kızıdır. İp cambazı olan ağabeyi trapezden düşüp ölünce Semiha müziğe yönelmiştir.

1975 yılında Eurovision Türkiye seçmelerinde Kemal Ebcioğlu bestesi "Seninle Bir Dakika" ile yarışmış, birinciliği Atilla Özdemiroğlu bestesi olan ve Cici Kızlar tarafından seslendirilen "Delisin" adlı parça ile birlikte kazanmıştır. Cici Kızlar grubundan Bilgen Bengü'nün çektiği kurada kazanan isim Semiha Yankı olmuş ve Stockholm'de yapılan Eurovision yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmıştır. Stockholm'deki yarışmada Semiha Yankı, yalnızca Monaco'dan 3 puan alarak sonuncu olmuştur. Alınan bu kötü sonuç politik nedenlere bağlanmaktadır (yarışmadan çok kısa süre önce Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiştir). Yankı, sonraki yıllarda sahnelerden hiç kopmamış ve adı hep Eurovision'la birlikte anılmıştır.