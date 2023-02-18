Semir Alic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semir Alic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semir Alic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semir Alic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semir Alic 27 Mart 2004 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Семир Алић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semir Alic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Semir Alic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Semir Alic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Semir Alic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semir Alic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Semir Alic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semir Alic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar

Semir Alic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semir Alic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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