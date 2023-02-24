Semir Bukvic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semir Bukvic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Semir Bukvic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Semir Bukvic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Semir Bukvic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semir Bukvic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Semir Bukvic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semir Bukvic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semir Bukvic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semir Bukvic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semir Bukvic 21 Mayıs 1991 tarihinde Visoko şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Semir Bukvić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semir Bukvic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Semir Bukvic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Semir Bukvic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Semir Bukvic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semir Bukvic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Semir Bukvic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semir Bukvic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2010 yılında FK Olimpik

4 Temmuz 2011 yılında Zeljeznicar

23 Temmuz 2013 yılında Travnik

10 Şubat 2014 yılında Warta Poznań

1 Ağustos 2014 yılında Celik Zenica

12 Temmuz 2017 yılında Mladost Kakanj

8 Temmuz 2021 yılında Sloboda Tuzla

Semir Bukvic kimdir

Semir Bukvic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semir Bukvic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Semir Bukvic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Semir Bukvic nereli

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