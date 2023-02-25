Semir Smajlagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semir Smajlagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Semir Smajlagic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Semir Smajlagic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Semir Smajlagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semir Smajlagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Semir Smajlagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semir Smajlagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semir Smajlagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semir Smajlagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semir Smajlagic 18 Eylül 1998 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Semir Smajlagić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semir Smajlagic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Semir Smajlagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Semir Smajlagic'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Semir Smajlagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semir Smajlagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Semir Smajlagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semir Smajlagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2017 yılında FK Sarajevo

15 Şubat 2018 yılında ND Gorica

20 Temmuz 2019 yılında Mladost Kakanj

31 Aralık 2019 yılında ND Gorica

14 Şubat 2020 yılında Sloboda Tuzla

30 Haziran 2020 yılında ND Gorica

18 Şubat 2021 yılında FC Astana

1 Temmuz 2021 yılında Qyzyljar

31 Aralık 2021 yılında FC Astana

26 Şubat 2022 yılında Nasaf Qarshi

1 Temmuz 2022 yılında FK Tuzla City

16 Ocak 2023 yılında JS Kabylie

Semir Smajlagic kimdir

Semir Smajlagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semir Smajlagic şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Semir Smajlagic nereli

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