Semir Stilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semir Stilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semir Stilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semir Stilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semir Stilic 8 Ekim 1987 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Semir Štilić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semir Stilic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MJ Sport Consulting yapmaktadır. Semir Stilic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 2 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Semir Stilic'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Semir Stilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semir Stilic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Semir Stilic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semir Stilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2008 yılında Lech Poznan

23 Temmuz 2012 yılında Karpaty

1 Ağustos 2013 yılında Gaziantepspor

23 Ocak 2014 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2015 yılında APOEL Nikosia

19 Eylül 2016 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2017 yılında Wisla Krakow

20 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2017 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

2 Ağustos 2019 yılında Zeljeznicar

Semir Stilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semir Stilic şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Semir Stilic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek takımında 28 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Ekim 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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