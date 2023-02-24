Semir Tiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semir Tiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semir Tiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semir Tiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semir Tiro 24 Mayıs 2002 tarihinde Tomislavgrad şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semir Tiro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Semir Tiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Semir Tiro'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Semir Tiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semir Tiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Semir Tiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semir Tiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zr. Mostar U19

29 Temmuz 2021 yılında HNK Tomislav T.

16 Temmuz 2022 yılında S. Novi Grad

Semir Tiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semir Tiro şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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