Semiramis Pekkan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMİRAMİS PEKKAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 30.Eylül.1948

Semiramis Pekkan kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Şarkıcı, Sinema Oyuncusu

Semiramis Pekkan doğum yeri : İstanbul

SEMİRAMİS PEKKAN BİYOGRAFİSİ

Semiramis Pekkan, 30 Eylül 1948 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Çamlıca Kız Lisesi’ndeki eğitimini son sınıfta noktaladı. Süper star Ajda Pekkan’ın kardeşidir. Babası Rıdvan Pekkan deniz binbaşısı, annesi Nevin Dobruca ise ev hanımıydı. Çocukluğu babasının işi nedeniyle Gölcük´te geçti.

1964 senesinde, "Kara Memed" filmiyle, sinema dünyasına adım attı. 20 filmde filmde rol alan Semiramis Pekkan, sinemanın yanısıra, o yıllarda sevgilisi olan Haldun Dormen vasıtası ve tavsiyesiyle girdiği tiyatro oyunlarına da görev aldı. 1965-1966 yıllarında, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sergilenen "Bozuk Düzen ve Meydan Sahnesi’nde sahnelenen Brooklyn Köprüsü, Ninocka, On Küçük Zenci" gibi oyunlarda rol aldı.

Semiramis Pekkan 1968 senesinde müzik hayatına başladı. İstanbul'un adı çok duyulan gece kulübü Playboy'da sahneye çıktı. Ercument Karacan ile evlenince 1969 yazında sahnelere veda etti ve Londra’ya yerleşti. Sadece ve sadece plak yaparak müzik tutkusunu geliştirecek ve sürdürecekti.

İlk iki 45’likleri olan "Bu Ne Biçim Hayat" ve "Olmaz Bu İş Olamaz" şarkılarıyla sesini tüm ülkeye duyurdu. 30'u aşkın 45’lik plak ve üç LP dolduran Semiramis Pekkan iki Altın Plak ödülü de kazandı. Sonra "Dert ortağım" adlı plağı çıktı.

Semiramis Pekkan İngiltere’de yıllarca kimsesiz çocuklara yaşam anneliği yapmış, hastanelerde gönüllü hemşire olarak çalışmış, Mor Çatı Derneği gönüllüleri arasına girmişti. Londra’da, Los Angeles’te butikleri vardı.

Semiramis Pekkan hayatını yurtdışında sürdürüyor. Phuket adasında bir evi var.



Evlilikleri :

1.evliliği: 15 yaşında iken Fikret Hakan ile 1963 de evlendi ve birkaç sonra yine 1963 de boşandı.

2.evliliği: Milliyet Gazetesi’nin sahibi Ercument Karacan ile 1968 de tanıştı 1974 de evlendiler. 18 yıl birlikte oldular. 1986 da boşandılar. Bu evliliğinden Emir (d.1979) adında bir oğlu oldu.oğlu daha sonra lösemiden 5 yaşındayken 1984 de öldü.

3.evliliği: Hint asıllı İngiliz iş adamı Gulu Lalvani ile 1986 da evlendi, 15 yıl evli kaldılar. 2000 senesinde boşandılar ama 12 yıldır hala birlikte yaşıyorlar. Bu evliliğinden Zoran (d.1988) adında bir oğlu var.

Filmleri:

1970 - Ankara Ekspresi (Sesi ile )

1968 - Kalbimdeki Yabancı

1968 - Aşka Tövbe

1967 - Ömre Bedel Kız

1967 - Ölünceye Kadar

1967 - Zehirli Hayat

1967 - Yaprak Dökümü

1967 - Söyleyin Genç Kızlara

1967 - Pranga Mahkumu

1967 - Krallar Ölmez

1967 - Kara Davut

1967 - Kader Bağı

1967 - Düşman Aşıklar

1967 - At Hırsızı Banuş

1966 - Çıtkırıldım

1966 - Çılgın Gençlik

1966 - Zehirli Hayat

1966 - Gaddarlar

1965 - Artık Düşman Değiliz

1964 - Kara Memed

Plaklarından bazıları :

1968 - Bu Ne Biçim Hayat / İçelim Kendimizden Geçelim

1968 - Olmaz Bu İş Olamaz / Samanlık Seyran Olur

1968 - Köy Düğünü / Tanrı Verdi Çalmadım Ki

1969 - Ne Geçti Elime / Eski Sandal

1969 - Ben Böyleyim / Bir Dost Ararım

1970 - Vur Patlasın Çal Oynasın / Bile Bile

1970 - Eskisi Gibi Değilem / Dert Ortağım

1970 - Ararım Sorarım / Bir Gün Elime Düşersin

1970 - Semiramis

1971 - Senden Vazgeçemem / Sen Ne Dersin De Olmaz

1971 - Gülelim Sevelim / O Karanlık Gecelerde

1972 - Bu Gece Kaçır Beni / Keyfine Bak

1972 - Düşmanlarım Çatlasın / İndim Yarin Bahçesine

1972 – Semiramis

1973 - Çöpçatan / Sevgilim Der Misin

1973 - Sen Hayatsın Ben Ömür / Ya O Ya Ben

1974 - Neydi Neydi Ne / Nerdeysen

1974 - Unuttu Unuttu / Bana Yalan Söylediler

1975 - Doğum Günün Kutlu Olsun / İki Kere Ağlamışım

1975 - İyiler Kötüye Düşer / O Var Ya

1975 – Semiramis

2006 - Yeşilçam Şarkıları 1 / Aşkın Kanunu

2006 - Yeşilçam Şarkıları 2 / Artık Sevmeyeceğim