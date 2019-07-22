Semiramis Pekkan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SEMİRAMİS PEKKAN KİMDİR?
Doğum tarihi : 30.Eylül.1948
Semiramis Pekkan kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Terazi
Meslek : Şarkıcı, Sinema Oyuncusu
Semiramis Pekkan doğum yeri : İstanbul
SEMİRAMİS PEKKAN BİYOGRAFİSİ
Semiramis Pekkan, 30 Eylül 1948 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Çamlıca Kız Lisesi’ndeki eğitimini son sınıfta noktaladı. Süper star Ajda Pekkan’ın kardeşidir. Babası Rıdvan Pekkan deniz binbaşısı, annesi Nevin Dobruca ise ev hanımıydı. Çocukluğu babasının işi nedeniyle Gölcük´te geçti.
1964 senesinde, "Kara Memed" filmiyle, sinema dünyasına adım attı. 20 filmde filmde rol alan Semiramis Pekkan, sinemanın yanısıra, o yıllarda sevgilisi olan Haldun Dormen vasıtası ve tavsiyesiyle girdiği tiyatro oyunlarına da görev aldı. 1965-1966 yıllarında, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sergilenen "Bozuk Düzen ve Meydan Sahnesi’nde sahnelenen Brooklyn Köprüsü, Ninocka, On Küçük Zenci" gibi oyunlarda rol aldı.
Semiramis Pekkan 1968 senesinde müzik hayatına başladı. İstanbul'un adı çok duyulan gece kulübü Playboy'da sahneye çıktı. Ercument Karacan ile evlenince 1969 yazında sahnelere veda etti ve Londra’ya yerleşti. Sadece ve sadece plak yaparak müzik tutkusunu geliştirecek ve sürdürecekti.
İlk iki 45’likleri olan "Bu Ne Biçim Hayat" ve "Olmaz Bu İş Olamaz" şarkılarıyla sesini tüm ülkeye duyurdu. 30'u aşkın 45’lik plak ve üç LP dolduran Semiramis Pekkan iki Altın Plak ödülü de kazandı. Sonra "Dert ortağım" adlı plağı çıktı.
Semiramis Pekkan İngiltere’de yıllarca kimsesiz çocuklara yaşam anneliği yapmış, hastanelerde gönüllü hemşire olarak çalışmış, Mor Çatı Derneği gönüllüleri arasına girmişti. Londra’da, Los Angeles’te butikleri vardı.
Semiramis Pekkan hayatını yurtdışında sürdürüyor. Phuket adasında bir evi var.
Evlilikleri :
1.evliliği: 15 yaşında iken Fikret Hakan ile 1963 de evlendi ve birkaç sonra yine 1963 de boşandı.
2.evliliği: Milliyet Gazetesi’nin sahibi Ercument Karacan ile 1968 de tanıştı 1974 de evlendiler. 18 yıl birlikte oldular. 1986 da boşandılar. Bu evliliğinden Emir (d.1979) adında bir oğlu oldu.oğlu daha sonra lösemiden 5 yaşındayken 1984 de öldü.
3.evliliği: Hint asıllı İngiliz iş adamı Gulu Lalvani ile 1986 da evlendi, 15 yıl evli kaldılar. 2000 senesinde boşandılar ama 12 yıldır hala birlikte yaşıyorlar. Bu evliliğinden Zoran (d.1988) adında bir oğlu var.
Filmleri:
1970 - Ankara Ekspresi (Sesi ile )
1968 - Kalbimdeki Yabancı
1968 - Aşka Tövbe
1967 - Ömre Bedel Kız
1967 - Ölünceye Kadar
1967 - Zehirli Hayat
1967 - Yaprak Dökümü
1967 - Söyleyin Genç Kızlara
1967 - Pranga Mahkumu
1967 - Krallar Ölmez
1967 - Kara Davut
1967 - Kader Bağı
1967 - Düşman Aşıklar
1967 - At Hırsızı Banuş
1966 - Çıtkırıldım
1966 - Çılgın Gençlik
1966 - Zehirli Hayat
1966 - Gaddarlar
1965 - Artık Düşman Değiliz
1964 - Kara Memed
Plaklarından bazıları :
1968 - Bu Ne Biçim Hayat / İçelim Kendimizden Geçelim
1968 - Olmaz Bu İş Olamaz / Samanlık Seyran Olur
1968 - Köy Düğünü / Tanrı Verdi Çalmadım Ki
1969 - Ne Geçti Elime / Eski Sandal
1969 - Ben Böyleyim / Bir Dost Ararım
1970 - Vur Patlasın Çal Oynasın / Bile Bile
1970 - Eskisi Gibi Değilem / Dert Ortağım
1970 - Ararım Sorarım / Bir Gün Elime Düşersin
1970 - Semiramis
1971 - Senden Vazgeçemem / Sen Ne Dersin De Olmaz
1971 - Gülelim Sevelim / O Karanlık Gecelerde
1972 - Bu Gece Kaçır Beni / Keyfine Bak
1972 - Düşmanlarım Çatlasın / İndim Yarin Bahçesine
1972 – Semiramis
1973 - Çöpçatan / Sevgilim Der Misin
1973 - Sen Hayatsın Ben Ömür / Ya O Ya Ben
1974 - Neydi Neydi Ne / Nerdeysen
1974 - Unuttu Unuttu / Bana Yalan Söylediler
1975 - Doğum Günün Kutlu Olsun / İki Kere Ağlamışım
1975 - İyiler Kötüye Düşer / O Var Ya
1975 – Semiramis
2006 - Yeşilçam Şarkıları 1 / Aşkın Kanunu
2006 - Yeşilçam Şarkıları 2 / Artık Sevmeyeceğim
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