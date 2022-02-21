Semiyotik ne demek, TDK'ya göre Semiyotik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Semiyotik ne demek? Semiyotik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi semiyotik kelimesi. Peki semiyotik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre semiyotik nedir, semiyotik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SEMİYOTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Semiyotik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Semiyotik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre semiyotik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gösterge bilimi

- Gösterge bilimi ile ilgili olan

