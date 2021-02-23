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  3. Semra Aysal'ın Kelebekler Vadisi'ndeki son anları!

Semra Aysal'ın Kelebekler Vadisi'ndeki son anları!

Muğla’da Kelebekler Vadisi'nde eşi Hakan Aysal'ın 7 aylık hamile olan Semra Baysal'ı aşağı atmadan önceki görüntülerine ulaşıldı. O anları kayda alan kişinin ''Bu adam ya kadını atacak ya da kadın adamı" sözlerini söylediği ve yaşanan olayın ardından ağabey Naim Yolcu'ya ulaşarak teslim ettiği öğrenildi.

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23 Şubat 2021 Salı 14:55
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