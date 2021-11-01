Semra Dinçer kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Semra Dinçer biyografisi
Sanatçı Haluk Levent, oyuncu Semra Dinçer'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Bunun üzerine Semra Dinçer kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? sorularını yanıtları araştırılıyor. Semra Dinçer biyografisi haberimizde...
Sanatçı ve AHBAP Derneği Kurucusu ve Başkanı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncu Semra Dinçer'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Levent paylaşımında, Dinçer'in fotoğrafının paylaşarak, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı :( Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
SEMRA DİNÇER KİMDİR? SEMRA DİNÇER BİYOGRAFİSİ
Semra Dinçer, 1965 yılında Ankara’da doğdu. Oyunculuk kariyeri 1980 yılında “Ankara Sanat Evi’nde” başladı. Semra Dinçer birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Adını en çok duyurduğu dizi ise Kuzey Güney dizisinde hayat verdiği Handan Tekinoğlu karakteridir.
Semra Dinçer, 167 cm boyunda ve 50 kilodur.
|Yapım
|Rolü
|Cinsi
|Yıl
|Köşe Dönücü
|TV Dizisi
|1984
|Barışta Savaşanlar
|TV Dizisi
|1993
|Suçlu Kim
|TV Dizisi
|1994
|Kaçıklık Diplomasi
|Sinema Filmi
|1998
|Örümcek
|Merve
|TV Dizisi
|1998
|Kıvılcım
|TV Dizisi
|1999
|Yılan Hikayesi 1.Sezon
|Cemile
|TV Dizisi
|1999
|Filler ve Çimen
|Sinema Filmi
|2000
|Gökten Düşen Hazine
|Sinema Filmi
|2000
|Kimyacı
|TV Dizisi
|2000
|Martılar ve İstanbul
|TV Filmi
|2000
|Profesyoneller
|TV Dizisi
|2000
|Zehirli Çiçek
|TV Dizisi
|2000
|İçimizden Biri
|TV Dizisi
|2000
|Benim İçin Ağlama
|TV Dizisi
|2001
|Tatlı Hayat
|Mehpare
|TV Dizisi
|2001
|Berivan
|TV Dizisi
|2002
|Kumsaldaki İzler
|TV Dizisi
|2002
|Kırık Ayna
|Firdes
|TV Dizisi
|2003
|Mihrali
|TV Dizisi
|2003
|Fırtına Hayatlar
|TV Dizisi
|2004
|Perçem
|TV Dizisi
|2004
|Döngel Kerhanesi
|Didar
|Sinema Filmi
|2005
|Yolun Sonu
|TV Dizisi
|2005
|Kaybolan Yıllar
|Rosa
|TV Dizisi
|2006
|Yağmurdan Sonra
|Dafne
|TV Dizisi
|2006
|Geniş Zamanlar
|Sıdıka
|TV Dizisi
|2007
|Kavak Yelleri 2.Sezon
|Berrin
|TV Dizisi
|2008
|Leylan
|Sebahat
|TV Dizisi
|2007
|Derman
|Adalet Hemşire
|TV Dizisi
|2008
|Goncakaranfil
|TV Dizisi
|2008
|Kardelen
|Şermin
|TV Dizisi
|2008
|Unutulmaz 2.Sezon
|Nazan
|TV Dizisi
|2010
|Maskeli Balo
|TV Dizisi
|2010
|Dinle Sevgili
|Ülfet
|TV Dizisi
|2011
|Kuzey Güney
|Handan Tekinoğlu
|TV Dizisi
|2011
|İstanbullu Gelin
|Reyhan Sezgin
|TV Dizisi
|2017
|Ağlama Anne
|Kevser
|TV Dizisi
|2018
|Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle
|Sinema Filmi
|2019
|Ağır Romantik
|Sinema Filmi
|2020
|Kırmızı Oda
|Hikmet
|Tv Dizisi
|2020
SEMRA DİNÇER ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?
Oyuncu Semra Dinçer, 1 Kasım 2021 tarihinde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun vefat ettiği haberini sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu.
Akciğer kanseriydi.— Haluk Levent (@haluklevent) November 1, 2021
2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.
İsmini vermedik.
Sadece S.D olarak yazmıştık.
Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.
Ama olmadı :(
Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.
Sevenlerinin başı sağolsun. pic.twitter.com/r6Gz5NwpXN