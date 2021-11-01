Semra Dinçer kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Semra Dinçer biyografisi

Sanatçı ve AHBAP Derneği Kurucusu ve Başkanı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncu Semra Dinçer'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Levent paylaşımında, Dinçer'in fotoğrafının paylaşarak, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı :( Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

SEMRA DİNÇER KİMDİR? SEMRA DİNÇER BİYOGRAFİSİ

Semra Dinçer, 1965 yılında Ankara’da doğdu. Oyunculuk kariyeri 1980 yılında “Ankara Sanat Evi’nde” başladı. Semra Dinçer birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Adını en çok duyurduğu dizi ise Kuzey Güney dizisinde hayat verdiği Handan Tekinoğlu karakteridir.

Semra Dinçer, 167 cm boyunda ve 50 kilodur.

Yapım Rolü Cinsi Yıl Köşe Dönücü TV Dizisi 1984 Barışta Savaşanlar TV Dizisi 1993 Suçlu Kim TV Dizisi 1994 Kaçıklık Diplomasi Sinema Filmi 1998 Örümcek Merve TV Dizisi 1998 Kıvılcım TV Dizisi 1999 Yılan Hikayesi 1.Sezon Cemile TV Dizisi 1999 Filler ve Çimen Sinema Filmi 2000 Gökten Düşen Hazine Sinema Filmi 2000 Kimyacı TV Dizisi 2000 Martılar ve İstanbul TV Filmi 2000 Profesyoneller TV Dizisi 2000 Zehirli Çiçek TV Dizisi 2000 İçimizden Biri TV Dizisi 2000 Benim İçin Ağlama TV Dizisi 2001 Tatlı Hayat Mehpare TV Dizisi 2001 Berivan TV Dizisi 2002 Kumsaldaki İzler TV Dizisi 2002 Kırık Ayna Firdes TV Dizisi 2003 Mihrali TV Dizisi 2003 Fırtına Hayatlar TV Dizisi 2004 Perçem TV Dizisi 2004 Döngel Kerhanesi Didar Sinema Filmi 2005 Yolun Sonu TV Dizisi 2005 Kaybolan Yıllar Rosa TV Dizisi 2006 Yağmurdan Sonra Dafne TV Dizisi 2006 Geniş Zamanlar Sıdıka TV Dizisi 2007 Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin TV Dizisi 2008 Leylan Sebahat TV Dizisi 2007 Derman Adalet Hemşire TV Dizisi 2008 Goncakaranfil TV Dizisi 2008 Kardelen Şermin TV Dizisi 2008 Unutulmaz 2.Sezon Nazan TV Dizisi 2010 Maskeli Balo TV Dizisi 2010 Dinle Sevgili Ülfet TV Dizisi 2011 Kuzey Güney Handan Tekinoğlu TV Dizisi 2011 İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin TV Dizisi 2017 Ağlama Anne Kevser TV Dizisi 2018 Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle Sinema Filmi 2019 Ağır Romantik Sinema Filmi 2020 Kırmızı Oda Hikmet Tv Dizisi 2020

SEMRA DİNÇER ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu Semra Dinçer, 1 Kasım 2021 tarihinde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun vefat ettiği haberini sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu.