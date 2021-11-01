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Semra Dinçer kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Semra Dinçer biyografisi

Sanatçı Haluk Levent, oyuncu Semra Dinçer'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Bunun üzerine Semra Dinçer kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? sorularını yanıtları araştırılıyor. Semra Dinçer biyografisi haberimizde...

Semra Dinçer kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Semra Dinçer biyografisi

Sanatçı ve AHBAP Derneği Kurucusu ve Başkanı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncu Semra Dinçer'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Levent paylaşımında, Dinçer'in fotoğrafının paylaşarak, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı :( Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

 SEMRA DİNÇER KİMDİR?  SEMRA DİNÇER BİYOGRAFİSİ

Semra Dinçer, 1965 yılında Ankara’da doğdu. Oyunculuk kariyeri 1980 yılında “Ankara Sanat Evi’nde” başladı. Semra Dinçer  birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Adını en çok duyurduğu dizi ise Kuzey Güney dizisinde hayat verdiği Handan Tekinoğlu karakteridir. 

Semra Dinçer, 167 cm boyunda ve 50 kilodur. 

YapımRolüCinsiYıl
Köşe Dönücü TV Dizisi1984
Barışta Savaşanlar TV Dizisi1993
Suçlu Kim TV Dizisi1994
Kaçıklık Diplomasi Sinema Filmi1998
ÖrümcekMerveTV Dizisi1998
Kıvılcım TV Dizisi1999
Yılan Hikayesi 1.SezonCemileTV Dizisi1999
Filler ve Çimen Sinema Filmi2000
Gökten Düşen Hazine Sinema Filmi2000
Kimyacı TV Dizisi2000
Martılar ve İstanbul TV Filmi2000
Profesyoneller TV Dizisi2000
Zehirli Çiçek TV Dizisi2000
İçimizden Biri TV Dizisi2000
Benim İçin Ağlama TV Dizisi2001
Tatlı HayatMehpareTV Dizisi2001
Berivan TV Dizisi2002
Kumsaldaki İzler TV Dizisi2002
Kırık AynaFirdesTV Dizisi2003
Mihrali TV Dizisi2003
Fırtına Hayatlar TV Dizisi2004
Perçem TV Dizisi2004
Döngel KerhanesiDidarSinema Filmi2005
Yolun Sonu TV Dizisi2005
Kaybolan YıllarRosaTV Dizisi2006
Yağmurdan SonraDafneTV Dizisi2006
Geniş ZamanlarSıdıkaTV Dizisi2007
Kavak Yelleri 2.SezonBerrinTV Dizisi2008
LeylanSebahatTV Dizisi2007
DermanAdalet HemşireTV Dizisi2008
Goncakaranfil TV Dizisi2008
KardelenŞerminTV Dizisi2008
Unutulmaz 2.SezonNazanTV Dizisi2010
Maskeli Balo TV Dizisi2010
Dinle SevgiliÜlfetTV Dizisi2011
Kuzey GüneyHandan TekinoğluTV Dizisi2011
İstanbullu GelinReyhan SezginTV Dizisi2017
Ağlama AnneKevserTV Dizisi2018
Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle Sinema Filmi2019
Ağır Romantik Sinema Filmi2020
Kırmızı OdaHikmetTv Dizisi2020

SEMRA DİNÇER ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu Semra Dinçer, 1 Kasım 2021 tarihinde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun vefat ettiği haberini sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu. 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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