Semra Güzel'in tutuklanmasına çok bozuldu! HDP'li Sezai Temelli tehditler savurdu: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız

HDP'li Sezai Temelli, HDP'li Semra Güzel'in yurt dışına kaçarken MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklanmasına ilişkin skandal bir tweet yayınladı.

Gül Erdoğan
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Semra Güzel'in tutuklanmasına çok bozuldu! HDP'li Sezai Temelli tehditler savurdu: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız

Terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP’li Semra Güzel'in dokunulmazlığı 327 kabul oyuyla kaldırmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Güzel Silivri’de yakalanmıştı.

Semra Güzel'in tutuklanmasına çok bozuldu! HDP'li Sezai Temelli tehditler savurdu: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız.

TUTUKLANDI

Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nden Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğine SEGBİS ile bağlanan Güzel hakkında tutuklama kararı verildi. Kaynak: Tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı! "Bu fotoğraflara ilişkin olarak..."

Semra Güzel'in tutuklanmasına çok bozuldu! HDP'li Sezai Temelli tehditler savurdu: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız.Semra Güzel'in tutuklanmasına çok bozuldu! HDP'li Sezai Temelli tehditler savurdu: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız.

TEMELLİ'DEN KÜSTAH TEHDİT

Eski HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli ise resmi twitter hesabından tehditler savurdu; ''Bir babanın başına Diyarbakır'ı yıktınız; Diyarbakır vekilimizi de zulümle gözaltına alarak düşmanlığınızı bir kez daha gösterdiniz. Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız.'' dedi.

TEPKİLERİN ARDINDAN...

Temelli, tepkiler üzerine ise, "Anadili Türkçe olup da sorun yaşayanlar için kısa bir not; '…başına yıkmak'; musallat olmak, harap etmek (bu iktidarın başına musallatız ve hiç kuşkunuz olmasın harap olup gidecekler)…" ifadesini kullandı.

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