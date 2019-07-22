Semra Sar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMRA SAR KİMDİR?

Doğum tarihi : 29.Kasım.1943

Semra Sar kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Sinema Oyuncusu

Semra Sar doğum yeri : Giresun

SEMRA SAR BİYOGRAFİSİ

Semra Sar, "Salon filmi" tabir edilen türlerde "hanımefendi" rolleriyle dikkat çekti ve 1973 yılında mesleğine son verdi.

Semra Sar, 29 Kasım 1943 tarihinde Giresun’da doğmuştur. Asıl adı Semra Durdağ’dır. Küçük yaşta ailesiyle İstanbul'a geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul’da okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden 1960 yılında mezun oldu.

Semra Sar, 1961 yılında Sinema isimli dönemin magazin dergisi tarafından açılan oyunculuk yarışmasına katıldı. Yarışmada kazandığı birincilik ile aynı yıl kamera karşısına geçti. Senaryosu Orhan Aksoy ve Hulki Saner’den, yönetmeni Hulki Saner olan “Tatlı Günah” adlı ilk filminde Ayhan Işık, Belgin Doruk, Uğur Kıvılcım, Suphi Kaner, Hulusi Kentmen, İsmet Ay, Vahi Öz ile birilikte oynadı. Aynı yıl başrollerini Göksel Arsoy ve Belgin Doruk’un paylaştığı “Bir Demet Yasemen” filmiyle Yeşilçam Sinemasının da “Hanımefendi” yada ”Güçlü kadın” karakterlerinin aranan yüzü oldu.

1964 yılında senaryosunu Atıf Yılmaz, Memduh Ün, Safa Önal’ın yazdığı ve yönetmenliğini Memduh Ün’ün yaptığı “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı filmde İzzet Günay, Yıldız Kenter, Hulusi Kentmen, Danyal Topatan ile beraber oynarken, Semra Sar’ın seslendirmesini Jeyan Mahfi Tözüm yapmıştır.

Şarkıcılık deneyiminde de bulunan Semra Sar, "Salon filmi" tabir edilen türlerde "hanımefendi" rolleriyle dikkat çekti ve 1973 yılında mesleğine son verdi.

1969 yılında yapımcısı Ertem Eğilmez, senaryosu Hamdi Değirmencioğlu’ndan, yönetmeni Orhan Aksoy olan “Ayşecik'le Ömercik” filminde Zeynep Değirmencioğlu, Ömer Dönmez, Metin Serezli, Güzin Özipek, Birsen Ayda, Münir Özkul, Ali Şen (oyuncu), Önder Somer, Reha Yurdakul, Avni Dilligil ile birilkte rol aldı.

1971 yılında senaryosu ve yönetmenliği Orhan Aksoy’dan olan “Severek Ayrılalım” filminde Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Yalçın Gülhan ile beraber oynadı.

Semra Sar, Cengiz Cömert ile evlidir. Sedef Cömert adında kızı ve Sencer Cömert adında oğlu vardır. İstanbul Bağdat Caddesinde kendi evinde yaşamaktadır.

Enson 1984 yılında “Severek Ayrılalım” filminde Menderes Samancılar ile birlikte oynadıktan sonra bir daha filmlerde oynamadı.

Oyunculuk hayatı boyunca Ayhan Işık, İzzet Günay, Cüneyt Arkın, Göksel Arsoy, Münir Özkul, Kartal Tibet, Ahmet Mekin, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Metin Serezli, Nejat Uygur, Ekrem Bora, Eşref Kolçak, Filiz Akın, Zeynep Değirmencioğlu, Suzan Avcı, Yıldız Kenter, Tanju Gürsu, Nubar Terziyan, Sami Hazinses, Danyal Topatan gibi her biri birer anıt olan oyuncularla oynamış ve Türk sinema tarihindeki hanımefendi karakteriyle hatıralara kazınmıştır.



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

1984 - Severek Ayrılalım (Semra) (Sinema Filmi)

1973 - Babaların Günahı (Emine) (Sinema Filmi)

1972 - Hayat Mı Bu (Selma) (Sinema Filmi)

1971 - Severek Ayrılalım (Selma) (Sinema Filmi)

1971 - Hayat Sevince Güzel (Handan Hanım ) (Sinema Filmi)

1971 - Cafer Bey İyi, Fakir Ve Kibar (Sinema Filmi)

1970 - Yavrum (Emine) (Sinema Filmi)

1970 - Dikkat Kan Aranıyor (Filiz) (Sinema Filmi)

1969 - Ayşecik'le Ömercik (Nevin) (Sinema Filmi)

1965 - İsyancılar (Sinema Filmi)

1965 - Tatlı Yumruk (Semra) (Sinema Filmi)

1965 - Kırbaç Yarası (Sinema Filmi)

1965 - Kadın Okşanmak İster (Sinema Filmi)

1965 - Hacı Baba (Sinema Filmi)

1965 - Bekri Mustafa (Sinema Filmi)

1965 - Aklın Durur (Sinema Filmi)

1964 - Ölüm Allahın Emri (Sinema Filmi)

1964 - Vur Gözünün Üstüne (Sinema Filmi)

1964 - Tophaneli Osman (Semra) (Sinema Filmi)

1964 - Satılık Kızlar (Sinema Filmi)

1964 - Sarı Kızla Kopuk Ahmet (Sinema Filmi)

1964 - Kara Şahin (Ayşe) (Sinema Filmi)

1964 - Hayat Kavgası (Nermin) (Sinema Filmi)

1964 - Günahsız Katiller (Semra) (Sinema Filmi)

1964 - Günah Kadınları (Sinema Filmi)

1964 - Gecelerin Kadını (Serap) (Sinema Filmi)

1964 - Bana Derler Külhanlı (Semra) (Sinema Filmi)

1964 - Aşka Susayanlar (Suna) (Sinema Filmi)

1964 - Ağaçlar Ayakta Ölür (Semra / Ayşe) (Sinema Filmi)

1964 - Avare Yavru ve Filinta Kovboy (Gül) (Sinema Filmi)

1963 - İkisi De Cesurdu (Yalçın'ın Sevgilisi) (Sinema Filmi)

1963 - Maceralar Kralı (Nevin) (Sinema Filmi)

1963 - Kırık Anahtar (Nilüfer) (Sinema Filmi)

1963 - Cinayet Gecesi (Sinema Filmi)

1963 - Başımı Belaya Sokma (Zeynep) (Sinema Filmi)

1963 - Bahriyeli Ahmet (Gül) (Sinema Filmi)

1963 - Aşka Tövbe (Sinema Filmi)

1962 - Şeytan Bunun Neresinde (Sinema Filmi)

1962 - Ölüme Yalnız Gidilir (Oya) (Sinema Filmi)

1962 - Silah Arkadaşları (Kamuran) (Sinema Filmi)

1962 - Rıfat Diye Biri (Lale) (Sinema Filmi)

1962 - Kurşun Yağmuru (Sinema Filmi)

1962 - Kanun Der Ki (Sinema Filmi)

1962 - Cehennem Yolcuları (Sinema Filmi)

1962 - Aşk Yarışı (Gönül) (Sinema Filmi)

1962 - Aramıza Kan Girdi (Nejla) (Sinema Filmi)

1962 - Acı Ve Tatlı (Sinema Filmi)

1961 - Bir Demet Yasemen (Suzan) (Sinema Filmi) 1961

1961 - Tatlı Günah (Nazan) (Sinema Filmi)